Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) esnafı ile bir araya geldi. Türkiye’nin önemli bir ülke olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Türkiye siyaset ufku bu kadar dar olan kesimlere emanet edilecek bir ülke değildir. Milletimiz zaten bunu görüyor. Bunun gereğini de yapacaktır. Ancak, Kılıçdaroğlu çıkmış ‘devletin namusunu sattınız’ diyor. Dile bakın üsluba bakın. Üslubu beyan ayniyle insandır. Biz kendisini tanıyoruz. Milletimiz de artık kendisini tanıyor. Biz devletin namusunu kimseye satmadık. Ama Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’da kortej eşliğinde darbecilerin önünden geçerek güvenli bir evde kahvesini yudumlayarak bu milletin namusunu sattı. Kılıçdaroğlu ilk önce bunun hesabını verecek. Kendisi bu milletin namusunu sattı” diye konuştu.

“FETÖ ile kol kola olan Kılıçdaroğlu”

Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yürürken FETÖ ile kol kola olduğunu belirten Çavuşoğlu, "FETÖ hangi malzemeyi, hangi evrakı önüne koyarsa onunla amel ediyorsun. Kılıçdaroğlu’nun kendi milletvekilleri Birgül Ayman Güler 30 Mart öncesi çıkıp biz FETÖ ile işbirliği yaptık. Partimizi FETÖ’ye peşkeş çektik demedi mi? Kendi parti üyelerin 7 Haziran’dan önce çıkıp biz ailecek oyumuzu HDP’ye verdik demedi mi? Kılıçdaroğlu CHP’yi kimliksizleştirdi. CHP artık CHP olmaktan çıktı. Bunu artık oy verenlerin sorgulaması gerekiyor” dedi.

BUTTİM Başkanı Ali Tiryaki ise, "İnşallah bundan sonra ihracat hacminin arttırılması için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul’da yapılan ev tekstili fuarlarından bir kaçının Bursa’da yapılmasını sağlayabilirsek bu bölge gelişerek artacaktır" şeklinde konuştu.