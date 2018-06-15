Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Sadece Türkiye’de saklandıkları deliklerinde bularak, boğazlarına, enselerine basarak değil, sınır dışlarında da nerede varsalar, Kandil’de, Afşin’de, Sincar’da, Afrin’de bunları temizleyeceğiz” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığının bayramlaşma töreni Merinos Parkı’nda bulunan Gönül Dostları’nda sağanak yağmur altında yapıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti milletvekili ve adayların yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu kürsüye geldiğinde yoğun bir şekilde bastıran yağmura rağmen konuşmasını tamamladı.

“Gerçekten bugün bir rahmet günü ile karşı karşıyayız. Biz yağmurda, karda, güneşin sıcağında bu davaya destek vermiş teşkilat mensupları olarak bugün de bunun bir göstergesi olarak bir aradayız” diyerek konuşmasına başlayan Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı’nı buruk şekilde kutladıklarını dile getirdi. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti’lilere yapılan saldırıyı kınadığını belirten Çavuşoğlu, “Bugün bayramı buruk bir şekilde kutluyoruz. Çünkü Şanlıurfa Suruç ilçesinde beyefendiliği ile tanıdığımız, mümtaz bir insan olan ve vakur duruşu ile TBMM’de herkesin sevgisini kazanmış, Urfa Milletvekili arkadaşımız İbrahim Halil Yıldız dün itibari ile yapmış olduğu esnaf gezisinde maruz kaldığı saldırı neticesinde ağabeyini kaybetti. Oradaki vatandaşlarımız yaralandı. Bu vesile ile başta İbrahim Halil Yıldız olmak üzere AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu menfur saldırıyı kınıyorum” dedi.

HDP’nin PKK/PYD ile omuz omuza yürüdüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, “Bal bal demekle ağız tatlanmaz der Cumhurbaşkanımız, gerçekten bu böyledir. Karşınıza çıkan rakipleriniz, siyasi parti olarak görünen ama PKK/PYD ile omuz omuza yürüyen HDP özgürlük diyor ama en ufak özgürlük hareketini bile tahammül ile karşılayamıyor. Orada seçim çalışması yapan kardeşlerimize menfur bir saldırı düzenliyor. Ne olursa olsun, hangi işin içerisine girerseler girsinler Türkiye terörle olan mücadelesine hız kesmeden devam edecektir. 40 yıldan bu yana Türkiye’nin ayaklarına pranga olan, zincir vuran, enerjisini boşa sarf etmesine sebep veren bu güruhu Türkiye’nin gündeminden mutlaka çıkartacağız. Sadece Türkiye’de saklandıkları deliklerinde bularak, boğazlarına, enselerine basarak değil, sınır dışlarında nerede varsalar, Kandil’de, Afşin’de, Sincar’da, Afrin’de bunları temizleyeceğiz ve bu ülkeyi selamete kavuşturacağız” diye konuştu.

Son olarak herkesin bayramını kutlayan Çavuşoğlu, “Bu ülkenin geleceği için mücadele etmeye devam ediyoruz. Başta sizlere ailenize sevdiklerinize ülkemize milletimize ve medeniyet coğrafyamızdaki kardeşlerimize bayramın hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yağmurda bayramlaşma gerçekleştirilerek program sona erdi.