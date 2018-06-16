Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bursa
  •  » Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "özgürlük Özgürlük Demekle Özgürlük Olmaz"
16 Haziran 2018 14:23

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "Özgürlük özgürlük demekle özgürlük olmaz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Özgürlük özgürlük demekle özgürlük olmaz" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

16 Haziran 2018 14:23


Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ramazan bayramının ikinci gününde Rumeli Dernekler Federasyonu üyeleriyle bayramlaşmak için bir araya geldi. Bayramlaşmaya AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti ve MHP milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarının katıldı. Burada dernek başkanları, dernek ve federasyon üyeleri ile bayramlaşmanın ardından konuşan Çavuşoğlu, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki saldırıyla ilgili buruk bir bayram yaşadıklarını belirtti. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’Bal bal’ diyerek ağız tatlanmaz diyor. ’Özgürlük özgürlük’ demekle de özgürlük olmaz. Şiddetle silahla yıllardır bu ülkeye güya Kürt kardeşlerimizin hakkı hukuku için ortaya çıktıkları iddia eden bu teröristler en çok bizim o bölgedeki kardeşlerimizi katlettiler, zulmettiler. Bu mücadele 40 yıldan bu yana devam ediyor. Ama 40 yılın sonunda ilk defa bu kadar bitmeye yakın bir aşamaya geldik. Bunlar yurt içerisinde başını kaldırdıkça başlarını eziyoruz. Yurt dışında da saklandıkları deliklerde bir fare gibi bunları bularak gereğini yapıyoruz" dedi.


Teröristlerin kaçışı olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Nereye giderlerse gitsinler Kandil ise Kandil, Sincar ise Sincar. Oraya kadar giderek kırk yıldan bu yana enerjimizin içerimizde tüketilmesine, ayaklarımıza pranga vurulmasına sebebiyet veren bu teröristleri Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız. Bize güvenin. Güney Doğu’ya gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde yanımıza sokulan ağabeylerimiz, hanım ablalarımız ’Allah aşkına durmayın’ diye bize yalvarıyor. Durmayacağız, köküne kibrit suyu dökeceğiz. Türkiye’yi bundan sonra selamete kavuşturacağız" şeklinde konuştu.


Başbakan Yarımcısı Bursa’daki diğer derneklerle bayramlaşmak için salondan ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç