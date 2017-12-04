Yenişehir İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Bir ülkenin gücü milletinden gelir ama bir milletin güç vermesini istiyorsanız devletle milletin barışmasını, devletle milletin kaynaşmasını sağlamalısınız. Bizim 15 yıl içinde yaptığımız en büyük hizmet devletle milletin kaynaşması olmuştur” diye konuştu.

“Uluslararası vesayet odakları bu ülke üzerinde hesap yapmaya başladılar” diye konuşan Çavuşoğlu, “Bunun için iş birlikçi tuttular. O iş birlikçi kim, biliyor musunuz? 2011 yılında yerli ve milli olan Deniz Baykal’ı kaset operasyonuyla görevden indirdiler. Bugün CHP’nin başına geçirdikleri Kılıçdaroğlu ile yaptılar. O kasetin gelmesinin sonucu olarak hala devrilmeye devam ediyor” dedi.