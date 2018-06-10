Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Uçmaya başladığımız bir döneme giriyoruz” dedi.

Yapımına üç yıl önce başlanan 30 dönüm arazi üzerinde 7 bin metrekarelik kapalı alana sahip ve 90 milyon liraya mal olan yeni Gemlik Devlet Hastanesi’nin açılış töreni yapıldı. Açılışa, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, hastanenin tüm donanımları ve birimleriyle Gemlik vizyonuna yakışır bir kaliteye sahip olduğunu, ilçe ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte olduğunu söyledi. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibi gece gündüz arı gibi çalışarak ülkesine ve şehirlerine dev eserler kazandırıyor” diye konuşan Başkan Yılmaz, 2018 yılı ocak ayından itibaren her hafta ya bir temel atma ya bir açılış yaptıklarını ifade etti .

Eğitim alanında da tüm zamanların en büyük yatırımları yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Parti dönemine kadar 300 olan derslik sayısını 800’e çıkardıklarını açıklayarak, 7 yılda 29 spor tesisinin yanı sıra bu yıl içinde de 6 okula 6 kapalı spor salonu kazandırdıklarını dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Yeni Devlet Hastanesinin hayırlı hizmetler vermesini dileyerek, “Böyle bir ana şahitlik etmek benim için onur ve gurur. AK Parti yapar, diğerleri anca muhabbetini yapar” diye konuştu.

“Uçmaya başladığımız bir döneme giriyoruz”

Son olarak söz alan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da, “Hükümet modelimiz bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam edecektir. Artık çift başlılık bitti. Koalisyonlu yıllar tarihe karıştı. Artık hızlı, etkin kararların alındığı, bürokratik süreçlerin kısaldığı, uçmaya başladığımız bir döneme giriyoruz. Sağlık alanında yapılan yatırımların, sunulan hizmetlerin AK Parti iktidarlarının alameti farikasıdır. Bugün Türk tipi sağlık modeli olarak adlandırılan bu model Amerika Birleşik Devletleri’nden tutun da birçok gelişmiş Batı ülkeleri tarafından örnek kabul ediliyor ve kendi ülkelerine entegre edilmek adına gelip buradan bu projelerin tatbikiyle ilgili bilgi alınıyor. Şu anda sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet yüzde 77” diye konuştu.

Çavuşoğlu, muhalefette ufuk olmadığını, ülkeyi geleceğe taşıyacak vaatlerde bulunamadıklarını belirterek, ‘Yerli otomobili, Kanal İstanbul’u durduracağız’ diyor. Bize geriyi gösteriyor gerici. Geçmişi bize vaat ediyor. Siyasetçi bu milletin önüne geleceği koyar. Reformları, değişimi, dönüşümü koyar, gençlerin ufkunu açar. Gerisini göstermez” ifadelerini kullandı.

Ülkeden toplanan verginin yüzde 87’sinin eskiden faize gittiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Nasıl, neyle yatırım yapacaksınız? Geri kalan yüzde 13 ile zaten devlet memurunun, işçinin parasını ödüyorsun. Yatırım yapamazdın, AK Parti bunu bitirdi. 2002’den önce bu ülkede yıllık ortalama enflasyon yüzde 71’di. Şimdi yüzde 10’larda. Bu ülkede sağlık yatırımlarına 2002’den önce ayrılan tutar 18,7 milyar liraydı. Bugün 117 milyar lira. Zenginleştik, değiştik ve güçlendik. Onun için birileri adeta yerinde duramıyor. ‘Nasıl olur da Türkiye’yi kontrol altına alırız?’ diyorlar. ‘Nasıl olur da güneyden, kuzeyden kuşatırız tekrar Türkiye’yi diz çöktürürüz, emekleme vaziyetine getiririz?’ diyorlar. Başaramazsınız. Türkiye kabuğunu çatlattı. Bundan sonra şahlanacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hastanenin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.