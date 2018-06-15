Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’ndan Suruç açıklanması:

AK Parti ailesi olarak buruk bir bayram yaşadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Asla bizi yıldıramayacaklar, asla bizi bu hedefimizden geriye döndüremeyecekler" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte bayram namazını kılan Çavuşoğlu, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Çavuşoğlu, "Tüm Bursalıların, milletimizin, gönül coğrafyamızda yaşamakta olan bütün kardeşlerimizin, bütün İslam coğrafyasının mübarek ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bayramın Bursa’mıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce haktan niyaz ediyorum. Tabi bayramlar her türlü kırgınlıkların, küskünlüklerin, kinin, nefretin, öfkenin bir yana bırakılarak, kardeşliğin, barışın, huzurun neşvünema bulduğu günler olmasını diliyoruz. Özellikle içinden geçtiğimiz konjonktür içerisinde bütün toplum kesimlerimizin, milletimizin birlik ve beraberliği çok önemlidir. Bu vesile ile bu bayramın milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını ülke olarak hiçbir acı, hiçbir öfke, kinin olmadığı bir iklimde yaşamımızı yüce Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Asla bizi yıldıramayacaklar"

Dün Suruç’ta yaşananlara değinen Çavuşoğlu, "Biz AK Parti ailesi olarak bugün buruk bir bayram yaşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi dün Urfa’nın Suruç ilçesinde milletvekili arkadaşımız, beyefendi kişiliği ile bildiğimiz sakin, vakur ve aynı zamanda Urfalıların çok sevdiği bir kardeşimizin Suruç’taki esnaf ziyareti esnasında terör örgütü mensuplarının saldırısına uğradığını ve bu saldırı neticesinde kardeşimizin abisinin şehit olduğunu, vatandaşlarımızın şehit olduğunu öğrendik. Bu vesile ile tabi üzüntülüyüz. Ama terör nerede ve kimden gelirse gelsin, her kesim tarafından, herkes tarafından, kınanması gereken bir eylem tarzıdır. Hal böyle olunca son günlerde, özellikle seçim atmosferinde ortaya çıkan durumlar karşısında bütün muhalefetiyle, iktidar mensuplarıyla beraber terörün kınanması ve Türkiye satından tamamen bitirilmesi gerektiği konusundaki bir mücadelemizi, kararlılıkla ortaya koyuyoruz. İnşallah bunlarla olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Asla bizi yıldıramayacaklar, asla bizi bu hedefimizden geriye döndüremeyecekler. Yaklaşık 40 yıldan beridir süren gencecik fidanların toprağa düştüğü, milletimizin barışa ve güvenine nifak tohumlarının saçıldığı bu süreçte elhamdülillah önemli bir mesafe kat ettik. Bunların yurt içinde başını kaldırmalarına müsaade etmiyoruz. Bunun yanı sıra nereye saklanırsa saklansınlar, hangi deliğe gizlenirse gizlensinler, bunları bularak ülkemiz için tehdit ve risk olmaktan çıkarıyoruz. Elbette bugün bir bayram, bu sözler ile bayram tebliği olmaz ama içimizde yangın var onun için inşallah mücadelemiz sürecek. Ben bütün vatandaşlarımızın huzur, barış ve güven temennisinde bulunuyorum. Tüm milletimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.