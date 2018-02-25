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25 Şubat 2018 18:07

Başbakan Yıldırım Bursa’da coşkulu kalabalığa seslendi

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Bursa il kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım Bursa’da coşkulu kalabalığa seslendi

25 Şubat 2018 18:07

Yıldırım, "Türkiye, bölgede var olan terör ve kaos, Suriye ve Irak’taki iç savaş ve bütün olumsuzluklara rağmen milletimizin sayesinde dimdik ayakta" dedi.


Partisinin il kongresi için Bursa’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, kongre öncesinde dışarıda dondurucu soğukta bekleyen coşkulu kalabalığa seslendi. Kongrelerin bir düğün ve şölen havasında geçtiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Allah sizlerden razı olsun. Bu sevginiz, bu coşkunuz, muhabbetiniz daim olsun. Birliğimiz kardeşliğimiz daim olsun. Türkiye; bölgede var olan, terör, kaos, Suriye ve Irak’ta devam eden iç savaş ve bütün bu olumsuzluklara rağmen sizlerin sayesinde, milletimiz sayesinde dimdik ayakta" dedi.


Türkiye’nin bir yandan kumpaslara, darbelere, vesayet odaklarına meydan okurken, mücadele verirken, diğer yandan kalkınması ve yürümesi için hedeflerine yürüdüğünü hatırlatan Yıldırım, "Cumhuriyetimizin 100.yıl hedeflerini yakalamak için liderimiz Recep Tayip Erdoğan önderliğinde yolumuza devam ediyoruz. 2019’da yeni bir destan yazacağız. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.


Başbakan Binali Yıldırım’a Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşlik etti. Başbakan daha sonra kongrenin yapılacağı salona geçti.




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