Başhekim Yoğurt Orhaneli’ne tayin edildi

Dr. İsmail Yoğurt, Orhaneli Devlet Hastanesi’ne dahiliye uzmanı olarak tayin edildi.

2,5 yıldan bu yana Yenişehir’de başhekimlik görevini sürdüren İsmail Dr. Yoğurt, Orhaneli Devlet Hastanesi’ne dahiliye uzmanı olarak tayin edildi. Yoğurt, "Başhekimlik görevim, hekimlik yapma isteğim ve sosyal sebeplerle bugün itibari ile sona ermiştir. Bundan sonra Orhaneli Devlet Hastanesi’nde dahiliye uzmanı olarak hizmet vereceğim. Görevim süresince bana destek olanlara teşekkür ederim" dedi.

Yoğurt’tan boşalan göreve Başhekim Yardımcısı Dahiliye Uzmanı Ümit Aslan vekalet edecek.