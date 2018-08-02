Başıboş köpekler hayvanları telef etti

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Ocakbaşı Sokak Kümeevler civarında bulunan barakadaki koyunlara başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 4 küçükbaş hayvan ile çok sayıda tavuk telef olurken, bir koyun ise yaralı kurtarıldı. Ramazan Çakar kurbanlık için 10 küçükbaş hayvan satın aldı. Evinin hemen yanında hayvanlar için yer yapan Çakar, 5 kuzuyu sattı kalan diğer 5 kuzuya ise bakmaya devam etti. Sabaha karşı gelen sesler üzerine dışarıya çıkıp hayvanlara baktığında hayvanların telef olduğunu gördü. İddiaya göre barakanın içerisinde bulunan 5 kuzudan 4’nü başıboş köpeklerin saldırısı sonucu telef edilirken bir kuzu ise yaralı olarak kurtarıldı. Hayvanları telef olan Ramazan Çakar, “Varımız yoğumuz bunlardı. 10 tane küçükbaş hayvan alıp kurbanlık için birkaç kuruş para kazanmak istedik. Ancak başımıza böyle bir olay geldi. Sabah karşı gelen sesler üzerine hayvanları olduğu barakaya baktığımda birkaç köpeğin çıktığını gördüm. Koşarak hemen hayvanlara baktım ama geldiğimde 4 kuzunun öldüğünü bir kuzunun ise yaralı olduğunu gördüm. Belediyenin önlen almasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan Yusuf Zengin isimli bir başka hayvan bakıcı ise yaklaşık 1 ay öncede aynı olayın kendi başına geldiğini belirterek, “Konuyu belediye bildirdik gelip bir kaç başıboş köpekleri toplayıp götürdüler. Ancak son günlerde bu köpeklerin sayılarında oldukça artış var buda bizleri çok tedirgin ediyor. Yetkililerin konuya kesin bir çözüm bulmalarını istiyoruz, komşumuz gariban biri bunun zararı yetkililer tarafından karşılanması lazım” diye konuştu.

Öte yandan konunun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler incelemede bulundu. Telef olan hayvanlar bir çukura gömüldü.