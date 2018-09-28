Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde Basın Kültür Sarayı'nda gerçekleşen ilk toplantıda Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu İşleyiş Esasları ele alındı.

Amacı; Bursa'daki basın kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilerin basın etik ilkelerine uyumunu değerlendirmek, kriterleri belirlemek, akreditasyon listesi hazırlamak ve basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanarak, basın yoluyla tehdit ve şantajcılığın önlenmesine katkıda bulunmak olarak belirlenen kurulda şu kuruluşlardan temsilcilerin yer alması kararlaştırıldı;

“Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Basın İlan Kurumu Bursa İl Müdürlüğü, İletişim Başkanlığı Bursa Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler Vakfı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi ve Bursa Halkla İlişkiler Derneği.”

Toplantıda Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu'nun görevleri ise şu şekilde belirlendi;

1) Basın etik ilkelerini, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi ve Uluslararası Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda belirlemek,

2) Kurulun resen ya da ihbar, duyum ve benzeri yollarla edindiği basın etik ilkelerine aykırılık iddialarına ilişkin bilgi ve belgeleri incelemek, değerlendirmek, sonuçlandırmak,

3) Gazetecilerin ve basın çalışanlarının etik ilkelere aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğunun tespiti halinde, gerekçesini belirterek etik dışı tutum ve davranışın durdurulması için ilgili kurumları bilgilendirmek,

4) Basın toplantısı, basın gezisi vb organizasyonlara katılım için Basın Akreditasyon Listesi hazırlayarak ilgili tüm kuruluşlara ulaştırmak, basın kuruluşları için kriterleri belirlemek.

Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu'nun ilk toplantısında yapılan değerlendirmede, basın kuruluşlarına ilişkin kriterler de ana hatlarıyla oluşturuldu. Buna göre akreditasyonda öncelik basın ilanı alan günlük gazeteler, vergi mükellefi olan, en az bir haber ajansına abone olan ve basın yasası kapsamında en az 3 basın mensubu çalıştıran televizyon, radyo, internet haber siteleri ile bayi satış sözleşmesi yapan dergilerde olacak. Kurul, köşe yazarlığında ise; haftada en az 5 gün köşe yazısı yayınlaması ve geçiminin yazarlık ile sağlanması koşullarını belirledi.

Sabah saat 10.00'da başlayan ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu'nun çalışma koşulları ve başvuru yöntemini de belirlendi.

Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu'nda ayrıca, bir sonraki toplantıya kadar kriterlere uygun olarak akreditasyon listesini hazırlamak üzere basın meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan çalışma komisyonu kuruldu.

Basın Etik ve Akreditasyon Kurulu'nun ilk toplantısına alfabetik sıralamayla şu isimler katıldı; “Ahmet Akhan- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Emin Yılmaz - Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler Vakfı, Ahmet Kundakçı - Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Ali Fuad Gölbaşı - İletişim Başkanlığı Bursa Müdürlüğü, Aykut Güngör - Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, Barış Gülkaya - Uludağ Üniversitesi, Cansel Oruç - Bursa Halkla İlişkiler Derneği, Gülşah Cebelli Öncel - Osmangazi Belediyesi, Hasiye Yiğitbay - Nilüfer Belediyesi, İhsan Altıkardeş - Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Mehmet Ali Ekmekçi - Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi, Nuri Kolaylı - Bursa Gazeteciler Cemiyeti, Okan Kızılkaya - Yıldırım Belediyesi, Osman Başeğmez - Basın İlan Kurumu Bursa İl Müdürlüğü, Sinan Tunç - Bursa Gazeteciler Cemiyeti, T. Fikret Sönmez - Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler Vakfı, Ülker Uygun - Bursa Valiliği.”