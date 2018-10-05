Basın İlan Kurumu ailesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti

Bursa'ya değer katacak vizyon projelerden biri olan Panorama 1326 Fetih Müzesi resmi açılış öncesi özel konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Fetih Müzesinin Bursa'nın siluetine çok yakıştığını belirten Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez, müzenin bölgeye değer katacağını söyledi.

Basın İlan Kurumu ailesi Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın daveti üzerine gerçekleşen gezide müzenin mimari özellikleri başta olmak üzere yapılış amacıyla ilgili bilgiler verildi. Osmangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Orhan Mollasalih, “Resmi açılış öncesinde çeşitli kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden heyetleri müzede misafir ediyoruz. Bu müzede, Söğüt'te toprağa düşerek yeşeren ve 1326 yılında Uludağ'ın gölgesinde kök salarak ulu bir çınara dönüşen Osmanlı'nın beylikten cihan devletine doğru gidiş yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa'nın fethi 3 boyutlu olarak anlatılmaktadır. Müzemiz resmi açılışı gerçekleştikten sonra yerli ve yabancı turistlerin uğradığı en önemli merkezlerden biri olacak” dedi.

Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez de Panorama 1326 Fetih Müzesini mesai arkadaşlarıyla birlikte gezip incelemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Özel Kalem Müdürü Orhan Mollasalih'e teşekkür etti. Müze'nin tanıtımına katkı için Basın İlan Kurumu olarak her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirten Başeğmez, “Fetih Müzesi Bursa'nın siluetine çok yakıştı. Bu önemli eseri Bursa'ya kazandıran Osmangazi Belediyemize teşekkür ediyorum. Müzeyi gezip etkilenmemek mümkün değil. Ekim 2018'den, Nisan 1326'ya gitmek, sonbaharda ilkbaharı yaşamak bu müzede mümkün kılınmış. Müzenin güzelliğini kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Ben bu müzeyi gezdikten sonra özellikle ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin mutlaka bu müzeyi görmesini, Cihan İmparatorluğunun doğuşunu anlamaları açısından önemli görüyorum.” diye konuştu.

Müze bünyesinde oluşturulan okuma salonu ve kütüphanenin de müzede çok anlamlı olduğunu ifade eden Başeğmez, Basın İlan Kurumu yayınlarının da kütüphanede bulunması için gerekli girişimde bulunacağını söyledi.