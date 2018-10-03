Başına aldığı darbeyle ölen asker için yeniden adli tıp raporu istendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) ölümü ile ilgili görülen davanın son celsesinde sanık avukatının itirazı üzerine yeniden adli tıp raporu istenmesine karar verildi.

Bursa Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç, geçen yıl 7 Ekim'de nöbetten döndükten sonra fenalaşınca Bursa'da Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenesinde, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, ameliyata alınsa da tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde öldü. Kılıç'ın başına miğferle vurup ölümüne sebep olduğu öne sürülen Astsubay Başçavuş Osman Hancı gözaltına alındı. Hancı ifadesinde, "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Hancı tutuklanarak cezaevine kondu.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Osman Hancı'nın yargılamasına devam edildi. Duruşmaya, sanık Osman hancı, avukatı Reşit Azmi Bilgin, ölen Gökhan Kılıç'ın annesi Ayşe, babası Halit, kardeşi Emrah ve Kılıç'ın askeri kıyafetle gelen eşi Berna Kılıç ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, bir önceki celsede okunan Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'ndan gelen raporda, Gökhan Kılıç'ın kafatasının sol tarafındaki kırık sebebiyle beyin kanaması geçirip öldüğü açıklandı, bu kırığa kopozit başlığın sebep olabileceği yönündeki rapora sanık Osman Hancı'nın avukatı Reşit Azmi Bilgin itiraz ederek, raporun askerin tam ölüm sebebini anlatmadığı gerekçesiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, oy çokluğu ile dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'ne gönderilerek rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.