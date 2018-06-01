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01 Haziran 2018 17:24

Başından vurulan kadın öldü, karnındaki bebeği kurtarıldı

Bursa’da 9 aylık hamile kadın, daha önce işlenen bir cinayet yüzünden aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından başından vuruldu.

Başından vurulan kadın öldü, karnındaki bebeği kurtarıldı

01 Haziran 2018 17:24

Ağır yaralı hamile kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 9 aylık bebeği kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi, 210’uncu Sokak’ta dün akşam meydana geldi. Yunuseli Mahallesi’nde daha önce işlenen bir cinayet yüzünden aralarında husumet bulunan N.C. (58), 9 aylık hamile İpek Yılmazcan’ın (37) başına tabancayla tek el ateş etti. Ağır yaralanan Yılmazcan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnındaki bebeği sezaryenle alınıp kurtarılan İpek Yılmazcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


İpek Yılmazcan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Asayiş Şube ekipleri, şüpheli N.C.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Annesinin karnından sezaryenle kurtarılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.




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