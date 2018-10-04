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Başkan Aktaş emeklilere konuk oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İrfaniye’de "Emekli TOKİ 1201" sakinleriyle bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İrfaniye'de "Emekli TOKİ 1201" sakinleriyle bir araya geldi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fırsat buldukça toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. TOKİ tarafından yaptırılan İrfaniye Emekli TOKİ 1201 konutlarına gelen Başkan Aktaş, burada emekli vatandaşların konuğu oldu. Site sakinleri ile sohbet ederek çayını yudumlayan Başkan Aktaş, emekli vatandaşların dertlerini dinledi.


Her yeni yerleşim alanında başlangıçta bazı sıkıntılar yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Aktaş, gerekli düzenlemelerin tamamlanacağını kaydetti. Site sakinlerinden Nazif Sabancı, TOKİ ile ev sahibi olmanın mutluluğundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlığı sırasında yazdığı şiiri okudu.

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