Başkan Aktaş, güven tazeledi

BUSKİ Konferans Salonu’nda yapılan genel kurul toplantısı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurul ile divan üyeleri belirlendi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Alpaslan, faaliyet raporunu kongre üyelerine sundu. Oylama sonrasında, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oybirliği ile yeniden Büyükşehir Belediyespor Kulübü başkanı oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde ana hedeflerinin yarının yöneticileri olan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak bir şekilde yetişmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Bunun için sporu bir araç olarak gördüklerini belirten Başkan Aktaş, “Belediyespordan muradımız Bursa’da yaşayan çocuklara ve gençlere dokunabilmektir. Sporun adı boks imiş, voleybol, tenis imiş bunlar önemli değil. Ne kadar fazla çocuğumuzu bu çatı altında toplayıp spor yaptırabilirsek, bizim için o kadar kar” dedi.

Başkan Aktaş, yapılacak ilk yönetim kurul toplantısıyla birlikte yeni dönem stratejisinin de belirleneceğini ifade etti. Yönetim kurulu toplantısında mücadele edilecek alanların netleştirileceğini ve bunun mali durumla eşleştirileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Nihayetinde bir yol haritası oluşturarak, bundan sonraki süreçte başarı oranımızı artırmanın derdinde olacağız. Yeni dönemde yeni arkadaşlarımız var. Uyum ve ahenk çok önemli. İnşallah Büyükşehir Belediyespor’a güç katacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor genel kurul toplantısına Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin de katıldı. Şahin, Bursa’nın Başkan Aktaş döneminde sporda başarı çıtasını yükselteceğine inandığını belirterek, yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Başkan Aktaş’ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetimi şu isimlerden oluştu;

Yönetim kurulu asil:

Alinur Aktaş, Ahmet Bayhan, Celalettin Güneş, Dergah Alkan, Gökhan Dinçer, Fuat Alpaslan, Murat Mestan, Ömer Cihat Bay, Hasan Vanlıoğlu, Yusuf Konat, Yunus Emre Gelen, Metin Biberci ve Muhittin Bilici.

Yönetim kurulu yedek:

İsmail Yılmaz, Fatih Aydın, Mahmut Turunç, Fatih Celen, Abdülkerim Baştürk, Ahmet Aka, Murat Uşun, Hüseyin Buran, Güngör Gülenç, Feridun Tarım, Cengiz Erdem, Mustafa Karakoç ve İbrahim Karaman.