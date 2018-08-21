Başkan Aktaş, huzurevinde gönülleri fethetti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kurban bayramının ilk gününde Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’ndeki yaşayan sakinlerle bir araya geldi. Bursa’da anlamlı bir bayramın, huzurla yaşandığını belirten Başkan Aktaş, “Nice bayramlara, sağlık ve sıhhatle ulaşmayı diliyorum. Değerli büyüklerimizle güzel bir bayramı yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Her bayram ayrı bir umut ve coşkuyu da içinde barındırıyor. Huzurevi’nde kalan sakinlerimiz, iyi ki var, sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Büyüklerimiz, bu şehrin sigortasıdır” dedi.

Başkan Aktaş, Huzurevi’nin binalarının eskidiğini ve hayırsever desteğiyle yenilenmesi için de çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, “Huzurevi sakinlerimizi üzmeden, daha az katlı binalarda hayatlarını idame ettirelim istiyoruz. Çok güçlü bir devletimiz var. Bu memlekete yıllarını vermiş değerli büyüklerimiz, farklı sebeplerle huzurevindeler. Sakinlerimize hizmet etmek boynumuzun borcudur. Burada görev yapmak, böyle hayırlı bir işe aracılık etmek de herkese nasip olmaz” diyerek Huzurevi’nde verilen hizmetin değerine işaret etti.

Büyüklerin hayır dualarını almanın önemli olduğunu diye getiren Başkan Aktaş, sözlerini “En kötü günümüz böyle geçsin, her günümüzü bayram tadında yaşayalım” ifadesiyle noktaladı.

Huzurevi sakinleriyle bol bol sohbet eden Başkan Aktaş, yaşlılara karanfil dağıttı ve hediyeler verdi. Başkan Aktaş’ın ziyaretinden mutlu olduklarını söyleyen Huzurevi sakinleri, keyifle sohbet ettikleri Aktaş’a yaşamlarına dair anılar anlattı.