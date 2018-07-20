Başkan Aktaş, Karacaali Kampı’nda

Deniz kenarındaki kampta çocuklarla masa tenisi oynayan, dart ve ok atışlarında hünerlerini sergileyen Başkan Aktaş, gitar çalarak şarkı söyleyen minikleri de kırmayarak şarkılarına eşlik etti.

Çocukların sosyalleşme ve hayatla mücadele azmini artırma hedefleri doğrultusunda organize edilen, bu yıl iki farklı yerde planlanan yaz etkinliklerinden Karacaali Gençlik Kampı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ağırladı. Başkan Aktaş, Gemlik’in Karacaali Mahallesi’nde bulunan kamp merkezine giderek, incelemelerde bulundu. Çocuklarla birlikte şarkı söyleyen, dart ve ok atışlarında tecrübesini ortaya koyan Başkan Aktaş, kızı Sıla Aktaş’ın da öğrenci olarak bulunduğu kampta bir öğrenci ile tek set üzerinden masa tenisi maçı yaptı. Başkan Aktaş, karşılaşmanın ardından minik rakibini mangala seti ile ödüllendirdi.

Çocukların daha güzel yarınlara hazırlanabilmesi adına düzenlenen yaz kamplarını önemsediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kamplarda temel afet ve spor eğitimlerinin verildiğini, çeşitli aktivitelerin yapıldığını ifade etti. Gençlere yeni arkadaşlıklar edinme imkanının da sunulduğu kampları sadece yaz aylarında değil yılın her döneminde yapmayı planladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Bir yandan Bursa’yı yaşanabilir kılarken diğer taraftan çocuk ve gençlerimiz için çaba sarf ediyoruz. Yaz-kış spor okulları, BUSMEK yaz kursları, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi yaz kampları ve kültür merkezlerimizle beraber yılın 12 ayına yaymayı planladığımız gençlik kamplarımızla birlikte sağlıklı geleceğe katkıda bulunuyoruz” dedi.

Katılımcılara sertifika verdi

Başkan Aktaş, gençlik kamplarının bu yıl Kestel-Alaçam ve Gemlik-Karacaali’de yapıldığını hatırlattı. Karacaali Gençlik Kampı’nın her dönem 85 kişi olmak üzere 13 dönemde 1100 çocuğu ağırlayacağını belirten Başkan Aktaş, Alaçam Gençlik Kampı’nın ise 8 farklı dönemde yaklaşık 1000 çocuğa ev sahipliği yapacağını söyledi.

Ziyaretin ardından eğitmenler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Alinur Aktaş, ardından çocuklara ‘kampa katılım sertifikası’ takdim etti.