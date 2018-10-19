Başkan Aktaş, muhtarlarla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 19 Ekim Muhtarlar Gününde Bursa'da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarları unutmadı. Merinos AKKM Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona Bursa'da görev yapan muhtar derneklerinin başkanları ile muhtarlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın da katıldığı programda en yaşlı ve en uzun görev yapan muhtarlar ile en genç muhtar plaketle ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da görev yapan bütün muhtarların gününü kutladı. Muhtarların sınırlı imkânlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşvikiyle bölgelerinde hizmet etmek için olağanüstü gayret sarf ettiğini, buna belediye başkanlığı süresince yakından şahit olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Hem devlet hem millet nezdinde büyük değeriniz var. Bütçeniz ve ekipmanınız yok ama sizden çok şey isteniyor. Parası biten de alt yapı sıkıntısı olan da komşusuyla tartışan da sizi buluyor. Herkes sizden hesap soruyor ve bir şekilde derdini sizde dindirmeye çalışıyor. Bu kolay şey değil. Sizlerle birlikte 14,5 yıl çalıştığım için yaşadığınız psikolojiyi az çok biliyorum. Bu açıdan muhtarlık makamını anlamlı buluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş, küçük dokunuşlarla büyük güzellikler ortaya çıkartan muhtarların verdikleri hizmetlerle insanların hayatlarına ilmek ilmek işlediğini ifade etti. 5-6 ay sonra yerel seçimlerle birlikte muhtarlık seçimlerinin de yapılacağını, seçimlerin ardından görevine devam edenlerin ya da bırakanların olacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Gönlünden göreve devam etmek geçenlere, muvaffakiyetler diliyorum. Devam etmeseniz bile bir döneme damganızı vurdunuz. Yıllar geçecek ve sizi anacaklar. Anılmak için çok güzel bir makam muhtarlık. Biz de 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü fırsat bildik ve sizlerle bir araya geldik. Müthiş bir sinerjiniz var. 1058 mahallenin muhtarlarının her biri, bizim için aynı derecede önemli. Bu güzel şehirde yaşayan insanlar olarak ne işle uğraşırsak uğraşalım, ister muhtar olalım ister ticaretimizi yapalım ama muhabbetimiz devam etsin” diye konuştu.

Başkan Aktaş, konuşmasının ardından Bursa'nın yaş itibariyle en tecrübeli muhtarı olan Orhaneli ilçesi Osmaniye Köyü Muhtarı Rasim Öztürk'e teşekkür plaketi takdim etti. Gecede, en genç ve en tecrübeli ile kadın muhtarlar da plaketle ödüllendirildi. Mudanya ilçesine bağlı Küçükyenice Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Erten en genç muhtar olarak, Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Muhtarı İsmail Tamuroğlu ise görev itibariyle en tecrübeli muhtar olarak plaket aldı. Erten'e plaketini AK Parti İl Yürütme Kurulu Üyesi Gökay Bilir, Tamuroğlu'na da plaketini AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan Köse verdi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu üyesi olan Altıparmak Mahallesi Muhtarı Rahşan Aslantaş ile Davutdede Mahallesi Muhtarı Hatice Çınar da onur plaketlerini AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın elinden aldı.

Bu arada Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım'da görev yapan mahalle muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Koğukçınar, Nilüfer, Aktarhüssam, Kurtuluş, Mimarsinan ve Ortabağlar mahalle muhtarlarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş adına Başkanvekili Zehra Sönmez ağırladı.