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16 Nisan 2017 13:22

Başkan Aktaş, oyunu Rabia işaretiyle kullandı

Bursa’nın İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç, çocukları Sıla ve Hilmi Aktaş ile birlikte oyunu Rabia işareti yaparak Müşerref-Muzaffar Samda İlkokulunda kullandı.

Başkan Aktaş, oyunu Rabia işaretiyle kullandı

16 Nisan 2017 13:22


Anayasa değişikliği referandumu için 1259 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Başkan Alinur Aktaş, "Önemli bir gün. Anayasanın değişen 18 maddesiyle beraber Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin evet veya hayır olarak oylandığı bir gün. Parti teşkilatı olarak gezerek vatandaşlarımıza anlattık. Bunun partiler üstü olduğunu ifade ettik. Neticesini hem İnegöl’de hem de Türkiye’de almış olacağız. Ailecek sandığa geldik ve oyumuzu kullandık. Emniyetimiz de üzerine düşeni yaptı. Sıkıntısız bir referandum geçiriyoruz. Sandık her şeyin en doğrusu. Oy kullanma noktasında katılım üst seviyede. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.




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