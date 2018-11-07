Başkan Aktaş taksicilere ulaşım projelerini anlattı

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri tek tek hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan da sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Fırsat buldukça her ortamda vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Başkan Aktaş, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Doğumevi Taksi Durağını ziyaret etti. Şehri sokak sokak gezerek bütün sıkıntılara vakıf olan taksicilerin görüşlerini dinleyen Başkan Aktaş, ulaşım ve trafik meselesinin çözümüne katkı veren başta taksiciler olmak üzere herkese teşekkür etti. Başkan Aktaş, yanında getirdiği harita üzerinde devam eden ve yapılması planlanan projeleri taksicilerle paylaştı. Acemler'de inşaatı devam eden viyadüğün bir kolla 11 Eylül Bulvarı, yine 1 kolla Mudanya yolu ve 1 kolla da İzmir yoluna bağlanacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Tüm enerjimizi neredeyse ulaşıma harcıyoruz. Önümüzdeki yıl katlı yollar geliyor. Kamulaştırmalar çok pahalı çünkü değer yüksek. Mesela Yakın Doğu Çevre Yolu'nda var, Acemler'de düşünülüyor. Trafiği rahatlatmak için buna mecburuz” dedi.

Fikirleriniz bizim için önemli

Yaptığı iş ne olursa olsun her vatandaşın şehre dair fikir ve kanaatlerine büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Trafik ve ulaşım Bursa'nın öncelikli konusuydu. Bu konuda katkı veren herkese ve özellikle taksici esnafımıza teşekkür ediyorum. Onlar şehrin taşınmasını sağlıyorlar. İnsanları işine, evine, eşine ulaştırıyorlar. Bursa için her kesimden vatandaşın fikri bizim için önemli. Ortak akla önem veriyoruz. Nihayetinde şehri hep beraber yönetiyoruz. İlk günden bu yana şehir adına proje üretiyoruz. Bursa'yı trafik ve ulaşımı başta olmak üzere birçok konuda rahatlatmaya çalışırken, bunun beraberinde esnafımızla, sanayicimizle bir araya gelip onlarla dertleşmeye, hemhal olmaya çalışıyoruz. Bu akşam da bizi duraklarında ağırlayan taksici esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.