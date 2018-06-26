Başkan Aktaş Üsküplü gençlere Bursa’yı tanıttı

Başkan Aktaş, Üsküplü öğrencilere Bursa’yı tanıttı.

Makedonya Üsküp El-Hilal Derneği gözetiminde Türkiye’ye gelen Üsküplü 45 yetim öğrenci, Bursa gezisine Büyükşehir Belediyesi ziyaretiyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Üsküplü gençleri Tarihi Belediye Binası Meclis Salonu’nda ağırladı. Türkiye’nin 81 milyon nüfuslu güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, 3 milyon nüfuslu Bursa’nın da Balkanlarla yoğun diyaloğunun bulunduğunu belirtti.

Gençlerin Bursa’da yabancılık çekmeyeceğini, hatta kendilerini evlerinde gibi hissedeceklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve gönül coğrafyamızın olduğu yerlerle yoğun diyalog halinde Bizler de bu dostluk bağlarını geliştirerek devam ettireceğiz. Makedonya’daki tüm gençlerimizin Bursa’yı tanımalarını isterim” diye konuştu.

Bursa’yı çok beğendiler

El-Hilal Derneği Üsküp Şube Başkanı Fatmir Murteza ve Başkan Yardımcısı Hafız Sabit, örnek konukseverliğinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Üsküplü öğrencilerden Ilajda Isenovska, çok farklı ve güzel bir gezi yaptıklarını, tarihi yerleri gördüklerini anlatırken; Rejhan Sefa da Bursa’nın tarihi ve kültürel birikimi görmenin heyecanını yaşadıklarını anlattı. Ziyaretin sonunda konuklarına Bursa’ya özgü hediyeler veren Başkan Aktaş, gençlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.