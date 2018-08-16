Başkan Aktaş: "Yanan alanlar kesinlikle ağaçlandırılacak"

Başkan Aktaş, “Mudanya’da imar planını da onaylayacak biziz, kimseye böyle bir sözümüz olmadığına göre yanan alanlar kesinlikle ağaçlandırılacak” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan Başkan Alinur Aktaş, Mudanya Çağrışan Göynüklü ve Bademli’de geçtiğimiz hafta meydana gelen yangınla alakalı çıkan tartışmaları değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da çıkan yangının bu yangından çok farklı olmadığına dikkat çeken Aktaş, “Benzeri bir ihmal, sigara izmaritiyle ortaya çıkmış yangın. Devletimizin, belediyemizin gücünü bir kez daha buradan görme imkanına sahip olduk. Hatta Valimiz, Jandarma Genel Komutanımız 15-20 yıl öncesinden anılarını anlattılar. 6 helikopter, bir uçak ve sadece büyükşehir belediyesine ait 70 araç ve 150 personeli sahada gördük. Zamanında ve yerinde büyük bir gayretle, bölge insanının çok büyük gayretiyle söndürüldü yangın. 20 hektarlık alanda yangın gerçekleşti. Sadece bir evin çatısı zarar gördü. Evlere sıçramaması adına özel bir gayret sarf edildi. Orman Bölge Müdürümüz havadan denetledi. Biz de normalleşince havadan inceledik” dedi.

“Ağaçlandırılmasıyla alakalı çalışmalar başladı”

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yangında sabotaj iddialarını talihsiz bulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “4 seneden beri meclise katılmıyor. Tartışma konusu yapmak istemiyorum ama yaptığı açıklamalar yanlış ve kutuplaşmaya sebep olacak açıklamalar. Her olayı bir yere yamama ve afetme toplumu kaşır. Bunun kasıtlı yapıldığıyla alakalı planı değiştirecek olan bizleriz. Kimseye söz vermediğimize göre, ‘bu noktada olan birisi varsa sonucuna katlanır’ dedim. 3 sene önce de benzeri yangın oldu. O gün de devletin valisi, başkanı, yetkilileri gitti. Devletin imkanları bu noktada kullanılmaya çalışıldı. Ağaçlandırılmasıyla alakalı çalışmalar başladı. Bölgedeki ıslah çalışmalarının akabinde hemen ağaçlandırma çalışması yapılacak. Kasıtlı art niyet olması asla mümkün değil. Yangının farklı noktalarda olmasını böyle yorum çıkarmak sağlıklı değil. Kozalakları Orman Bölge Müdürü kozalakların patlamasını uygulamalı gösterdi. Kimsenin canına ve malına helal gelmemesi bizim için sevindirici. Gereken de bu yerle ilgili yapılacaktır. Söylem ve konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerekir. Bugün aldığımız kararları işi farklı boyutlarda denetleyen, idari noktalara taşıyan oda ve mahkemeler de var. Gereken herkes takibatını yapacaktır” diye konuştu.

Doburca’daki otobüs kazası

Geçtiğimiz gün Doburca’da meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili de konuşan Başkan Aktaş, “Yolla alakalı tartışmalardan bahsedildi. Bu yolun ağır vasıtalar tarafından kullanılmamasıyla ilgili uyarıcı levhalar var. Yolun tekniğiyle ilgili sıkıntılardan bahsediliyor. İlave neler yapılabileceği konusunda talimatlar verdim. Uyarıcı levhalar çok net şekilde var” şeklinde konuştu.

“Gece görüşlü helikoptere sahip olmalıyız”

Mecliste söz alan Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Sözcüsü Erdal Aktuğ ise, “Mudanya yangınında hem orman, hem belediye hem gerekli destek ve emeği verenlere teşekkür ediyorum. 29 Ağustos 2015 tarihinde de aynı yerde yangın çıkmıştı. O zaman bir önergemiz vardı. Bugün gündüz olması sebebiyle bir çok helikopter uçak destek verdi. Gece görüşlü helikopterimiz olmadığından dolayı sıkıntılı bir durum çıkabilirdi. Valilik, il idare, orman, büyükşehir, itfaiye daire başkanlığıyla gözden geçirip gece görüşlü helikoptere sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“17 Ağustos’ta tedbirinin alınmasını rica ediyorum”

Doburca’daki kazayı da değerlendiren Aktuğ, “Ölüm yolundaki olay hepimizi üzdü. 2009 yılında odaların uyarısıyla ön almaya çalışmıştık ama olmadı. 2009 geçti. Bunu defalarca dile getirdik. Recep Başkana, bundan sonra kaza olur ve ölen olursa vebali sizin demiştim. O yol kapatılmazsa, bu ölümler devam edecek. Bunun vebalini ben almak istemiyorum. Gereği ve sorumlularının acilen çıkarılması ve 17 Ağustos’ta tedbirinin alınmasını rica ediyorum. Gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Cargill kapatılsın”

Türkiye’ye ekonomik saldırı ve yaptırım olduğunu ifade eden Aktuğ, “Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti altında mücadelesini vermek durumundayız. Biz yerelde en azından kendi evimizin önünü temizlemek anlamında bölgemizde faaliyet gösteren, yasal olarak 6 tane kapatma davası olan İznik Gölü’nü kirleten çevreye zarar veren glikoz ve kanserojen üretim yapan aynı zamanda ABD Şirketi olan Cargill’in kapatılmasıyla ilgili işlem ve gereğini yapmamız gerekiyor. Bir taşla 5 kuş demek. Bu anlamda bence yerelden genel idareye bizim meclisin taşıması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Meclisimizin ve başkanların bir tavranın acilen gündeme getirilmesinin olacağını düşünüyorum” dedi.

Aktuğ, son olarak Teleferiğe yapılan zammı da değerlendirerek şu ifadelere yer verdi:

“Teleferik AŞ’nin dolar kurunu 4,80’den 14 Ağustos’tan 6 TL’ye sabitleyip gidiş dönüşün 90 TL’ye almasının da yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Teleferik’ten aldığımız cevap; bu uygulamanın turistlere yapıldığı yönünde. Turistleri kazıklayan anlayışla biz kaybederiz.”

“4. sınıf bir yol yapılmış Doburca’da”

MHP Grup Sözcüsü İhsan Bilgili de, gündemdeki yangın ve otobüs kazasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bilgili, “Karayolları standartlarına göre 4. sınıf bir yol yapılmış Doburca’da. İMO ve Harita Mühendisleri Odası’nın 3 yıl önce verdiği teknik bilimsel raporlar var. O günden bu yana işlem yapılmadı. Küçük araçların geçişine izin verildi. Vatandaşlar uymayınca kazalar kaçınılmaz oluyor. Bunun tedbirini almakla mükellef olan Büyükşehir Belediyesi’dir. Çağrışan’da büyük yangın olayını atlattık. Yangınlar aynı yerde olunca hafızalarda soru işareti oluyor. Ranta dönük olup olmadığı soruluyor. Sizin ve vali beyden duyunca gönlümüze su serpti. Aynı bölgenin ağaçlandırılacağı ve imara açılmayacağı sözünüzü doğru buluyoruz” dedi.

Öte yandan İYİ Parti’nin teklifiyle başkan ve meclis üyeleri bugünkü ödeneklerini Türkiye’nin ekonomik durumuna katkı yapmak adına hazineye bağışladı.