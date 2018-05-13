Başkan Aktaş’tan annelere moral

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Anneler Günü’nde şehit ve gazi anneleri, engelli çocuklar ile anneleri ve Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşamını sürdüren annelerle Merinos Gölpark Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

Anlamlı programda Başkan Aktaş’a eşi Sevinç Aktaş da eşlik etti. Serebral Palsili Bireyler ve Yakınları Derneği (SEBİDER) Başkanı Özlem Şeker’in duygularını kaleme aldığı şiirini anneler için okuduğu toplantı, duygusal anlara sahne oldu.

“Cennet anaların ayakları altındadır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm annelerin gününü tebrik ettiği konuşmasında, annesinin 1 yıl önce vefat ettiğini hatırlatarak, “Anneliğe dair çok şey söylenir. Bizim kültürümüz, inancımız anneliğe çok özel bir yer veriyor. “Cennet anaların ayakları altındadır” cümlesinde de olduğu gibi annelerimiz bizim için çok değerlidir. Ne mutlu annesinin hayır duasını alanlara Ne mutlu annesi sağlıklıyken, onun gönlünü yapabilenlere” diye konuştu.

“Annelik, ömürlük bir duygu”

Konuşmasında, kendi yaşamından anekdotlar paylaşan Başkan Aktaş, “Annelik bir günde hakkı ödenebilecek veya dile getirebilecek bir konu değil. Annelik, bir ömür boyu yaşanılacak bir duygu ve hal. Gün geliyor, anneler, çocuklarının başında sabahlıyor. O yüzden denir ya “Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar” Koruyan hep annedir, ağlayan hep annedir, bağışlayan hep annedir. Anne denince, göz önüne hep bir naiflik gelir, bağışlayıcılık gelir" dedi.

Konuşmasının ardından eşi Sevinç Aktaş ile birlikte tüm annelerle selamlaşıp sohbet eden Başkan Aktaş, annelere kırmızı karanfil ve fular hediye etti. Toplantıya katılan anneler de mutlu bir gün yaşamalarına vesile olan Başkan Aktaş’a samimiyetinden dolayı teşekkür etti.