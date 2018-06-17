Başkan Aktaş’tan ‘Babalar Günü’ sürprizi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız ile birlikte 17 Haziran Babalar Günü münasebetiyle Sırameşeler Çocuk Sitesi’ni ziyaret etti. Bir şekilde anne ve babalarından ayrı yaşamak zorunda kalan çocuklarla sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, miniklere çeşitli hediyeler dağıtarak onların yüzlerini güldürdü. Çocukların kaldıkları ortamı ve verilen eğitimleri yerinde gören Başkan Aktaş, 4 ve üzeri sınıflarda eğitim görüp takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere bisiklet hediye etti.

Çocuk Sitesi’nde 110 çocukla buluştuklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, "Ziyaretimizde, devletimizin şefkatli yüzünü bir kez daha görmüş olduk. Başta cumhurbaşkanımız ve aile ve sosyal politikalar bakanımız olmak üzere Çocuk Sitesi’nde emeği geçen tüm yönetici ve eğitimcilere teşekkür ediyorum. Burada kalan çocuklarımız bir şekilde anne ve babalarından ayrı yaşıyor ya da anne-babaları yok. Ama devletin şefkatli yüzü onlara her zaman sahip çıkıyor. Çocuklarımız aldıkları eğitimin sonucu müthiş özgüven kazanmış. Hepsinin hayatla barışık olduğunu gördük. Onlara bu sevgiyi aşılayan tüm yönetici ve eğitimcilere teşekkür ediyorum" dedi.

Anneler gibi babaların da çok değerli olduğunu ve yılın her günü hatırlanması gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Fedakar babaların, baba adaylarının, baba olamayıp baba pozisyonunda olan ağabeylerimizin Babalar Günü’nü kutluyorum. Vatanın birliği ve beraberliği için şehit olan tüm babalarımızı rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ise sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Çocuk Sitesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk anlamında birçok projeye öncülük ettiğini söyleyen Öneş, teşekkür ve takdir belgesi olan çocuklara hediye verilmesinin de onlar için büyük moral olduğunu söyledi. 4 ve üstü sınıflar eğitim gören miniklerin yüzde 58’inin takdir veya teşekkür belgesi aldığını belirten Öneş, özgüvenin üst düzeyde olduğunu ve eğitimlerin başarıyla tamamlandığını dile getirdi.

Başkan Alinur Aktaş, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’nin gaziler ve şehitler adına düzenlediği mevlit programına katıldı. Burada söz alan Başkan Aktaş, tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarken, Türkiye için canını feda eden şehit ile gazileri rahmet andı. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini, Mehmetçiğin ise güney sınırında destan yazdığını ifade eden Başkan Aktaş, millileşme politikalarıyla Türk askerinin artık daha başarılı sonuçlara imza attığını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki başarılı operasyonun ardından Kandil’de aynı başarıyı elde edeceğine ve teröristlere oraları dar edeceğine yürekten inandığını belirten Başkan Aktaş, Anadolu insanının Peygamber Ocağı olarak gördüğü askerliğe her zaman ayrı bir önem verdiğini, tüm duaların Mehmetçikle birlikte olduğunu aktardı.

Başkan Aktaş, daha sonra Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu bayramlaşma programına katıldı.