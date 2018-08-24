Başkan Aktaş’tan Bakan Selçuk’a Bursa işi ipek tablo

Bakan Selçuk, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, kursiyerlerin ürettiği el emeği tabloyu çok beğendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı’nın son 2 gününü Bursa’da geçirdi. Kadın konukevlerindeki kadınlarla, şehit aileleriyle ve Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde kadınlarla bir araya gelen Bakan Selçuk, Bursa Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bakan Selçuk’u, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında ağırladı. Başkan Aktaş’tan Bursa ve Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetleri ile soysal hizmetler odaklı çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, “Bursa’da bulunmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bayram vesilesiyle geldiğim Bursa’da, hem güzel şehrimizi ziyaret ediyoruz, hem de çeşitli incelemeler ve değerlendirmeler yapıyoruz. Soysal devlet anlayışını ve sosyal hizmetleri herkese ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaretinden dolayı Bakan Selçuk’a, Bursa’ya özgü Yeşil Türbe motifli ipek tablo ve ipek kozası hediye etti. Bursa’nın ipeğinin de meşhur olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda gerçekleştirdiği ipek üretim çalışmalarını anlatarak, “Kursiyerlerimizin el emeğiyle ürettiği ipek dokuma ürünleri ve hediyelik eşyaları, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ aracılığıyla satılıyor ve satıştan kursiyerlere gelir sağlanıyor. Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli gibi dağ ilçelerimizde ipek üretim faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Bursa’yı daha iyi standartlara taşıyabilmek için özveriyle çalıştıklarını belirterek, “Bakanımıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Tecrübeleriyle, gayretini, heyecanını yansıtarak çıtayı daha da yükselteceğini ve sosyal hizmetler noktasında üst standartları yakalayan ülkemizi daha da yukarıya taşıyacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, daha güzel bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, kendisinin de daha önce ipekböceği beslediğini söyleyerek, istihdama destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin kursiyerlerinin ürettiği ipek tabloyu çok beğendiğini ifade etti.