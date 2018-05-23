Başkan Aktaş’tan BTSO’ya hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette konuşan Başkan Alinur Aktaş, “BTSO, yeni dönemde de kentimizin daha iyi yerlere gelmesinde önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı BTSO’nun Altıparmak’taki Hizmet Binası’nda ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, nisan ayında gerçekleşen seçimler sonucunda bir kez daha BTSO Başkanlığına seçilen İbrahim Burkay’a ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletirken, ziyarette ayrıca BTSO ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nisan ayında gerçekleşen BTSO seçimleri ile birlik ve beraberlik içerisinde yeni ve güçlü bir yapılanmanın ortaya çıktığını belirterek, bu durumun Bursa için büyük bir kazanç olduğunu söyledi. Seçimler sonrasında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte BTSO’nun yeni yönetimini ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bugün de müstakil olarak hem tekrar hayırlı olsun demek hem de ortak yürüttüğümüz çalışmaları istişare etmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’ mottosuyla hareket eden BTSO, yeni dönemde de kentimizin daha iyi yerlere gelmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Burkay’ı, Meclis Başkanı seçilen Ali Uğur’u ve bu dönem görev alan tüm kardeşlerimizi kutluyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

Ortak hedef vurgusu

Büyükşehir Belediyesi ve BTSO’nun ortak hedeflere sahip olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, bugüne dek iki kurumun işbirliğinde çok önemli projelerin hayat bulduğunu söyledi. Alinur Aktaş, yakın gelecekte bu projelere yenilerini eklemeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Bursa önemli bir sanayi ve ticaret kenti. BTSO’da son dönemde ortaya koyduğu projeler, yatırımlar ve yeni açılımlarla kentimizin ekonomik gelişimine liderlik ediyor. Bizler de bu sürece destek veriyoruz. Bursa’yı büyütmek adına bu desteği sağlamak bizim en büyük görevimiz. İnşallah el birliğiyle Bursa’yı çok daha iyi yerlere getireceğiz” şeklinde konuştu.

Ekonomimiz üzerinde oynana oyunları bozacağız

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisinin ülke ekonomisine yön veren çok büyük bir güce sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın 2017 yılında 5,7 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla, Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası veren şehri olduğuna anımsatan Başkan Burkay, Bursa’nın verdiği ticaret fazlasını istikrarlı biçimde artırdığına dikkat çekti. “Dış ticaretin ve ihracatın ekonomik istikrar açısından büyük önem taşıdığı bir dönemden geçiyoruz” diyen Burkay, “Özellikle yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunlarda bunu çok net olarak görüyoruz. Ülkemizin yapısal sıkıntılarının başında gelen dış ticaret açığı, cari açık gibi sorunların giderilmesinde Bursa gibi kentlere büyük iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

40 milyar dolarlık ihracat hedefi

Bursa iş dünyasının tüm dinamikleriyle Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı vermeyi amaçladığını ifade eden Başkan Burkay, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. BTSO ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında çalışmaları sürdürülen TEKNOSAB projesine değinen Başkan Burkay, “Artık Türkiye’nin projesi haline gelen TEKNOSAB, yüksek teknolojili yatırımlarla kentimize 40 milyar dolarlık ihracat değeri katacaktır. Bu yıl içerisinde fabrika binalarının inşaatına başlayacağımız, dijital altyapısı ve lojistik imkanlarıyla yeni sanayi devriminin ülkemizdeki sembolü olacak TEKNOSAB ve hayata geçireceğimiz diğer projelerle birlikte ekonomik açıdan kırılganlığımız çok daha azalacak. İnşallah hem Bursa’mız hem de ülkemiz ekonomik ve siyasi anlamda çok daha istikrarlı bir dönem yaşayacak. Projelerimize desteklerinden dolayı Sayın Alinur Aktaş’a şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.