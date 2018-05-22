Başkan Aktaş’tan şampiyon kuaföre destek

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Milli Takımı üyesi İnegöllü kuaför Mehmet Ali Denel, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Dünyanın en önemli erkek bakım ve stil yarışması olarak gösterilen ’American Crew Allstar Challange’nin büyük finalinde Türkiye’yi temsil edecek Denel, yarışma ve süreç hakkında Başkan Aktaş’a bilgiler verdi. 2011 Uluslararası Yeşil Bursa Saç Festivali’nde dünya ikinciliği, 2016’daki Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu’nun düzenlediği milli takım yarışmasında ise erkek saç kesim birinciliği bulunan Denel, bu sefer dünya şampiyonasında boy gösterecek. Denel, "Bu sene 30 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenecek 2018 American Crew Allstar Challange dünya şampiyonasına 70 ülke katılacak. Büyük finale kalan 15 ülke arasında Türkiye de yer alıyor. Ülkemizi bu büyük yarışmada temsil edeceğim. Yarışma öncesinde başkanımızı ziyaret ederek, desteklerini beklediğimizi ilettik" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluslararası arenaya çıkacak Mehmet Ali Denel’e başarılar dileyen Aktaş, İnegöllü kuaförün arzu ettiği sonuca ulaşacağına inandığını ifade etti.