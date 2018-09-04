Başkan Aktaş’tan zabıtaya anonslu kutlama

yılında, telsizden yaptığı anonsla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini kutladı.

Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kapatılmasıyla oluşturulan Zabıta Teşkilatı, bu yıl 192. kuruluş yıldönümü etkinliklerini gerçekleştiriyor. Başkan Aktaş, ‘Zabıta Haftası’ etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Enver Karakoç’u kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, telsizden anons yaparak, Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini tebrik etti. Zabıta memurlarının başarılı çalışmalarının devamını dileyen Başkan Aktaş, “Zabıta teşkilatımız, Bursa gibi 3 milyonluk bir şehirde eksik personele rağmen ‘özellikle yaz ve bayram sürecini problemsiz geçirmemiz adına’ olağanüstü gayretler gösterdi. Aldıkları farklı tehditlere ve karşılaştıkları olumsuzluklara rağmen, şehrimizin güvenliği için merkez ve sahillerde ciddi iş çıkardılar. Bu vesile ile daire başkanımıza, şube müdürümüze ve tüm zabıta personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Enver Karakoç, Başkan Aktaş’a zabıta teşkilatına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti.