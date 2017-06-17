Başkan Ali Özkan: “Nitelikli personel anlayışıyla hareket ediyoruz”

Karacabey Belediyesi bünyesinde, personelin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayıcı eğitimler aralıksız sürerken, bu kapsamda temizlik işleri personeli, bir aylık yeterlilik kurslarını başarıyla tamamladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Belediye Meclis Üyesi Erdem İşçan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Temizlik İşleri Müdürü Kenan Gündem ve personel ile bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, Karacabey’deki özverili çalışmalarından ötürü temizlik işleri yetkililerini ve personelini bir kez daha tebrik eden Belediye Başkanı Ali Özkan, personele başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Yeni çıkan yasa gereği zorunlu olan eğitimlerin, belediye bünyesinde faaliyet gösteren tüm personele verildiğini ifade eden Özkan, “Nitelikli personel anlayışını dikkate alıyoruz. Belediyemizin her biriminde de buna benzer eğitici, motive edici eğitimler vermeye özen gösteriyoruz. Programı başarıyla tamamlayan tüm personele gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Özkan, eğitimler sonucu yeterlilik sertifikası almaya hak kazanan tüm personele, sertifikalarını tek tek dağıttı. Öte yandan, yaklaşık 100 kişilik bir ekiple eğitimlere katılan temizlik işleri, bir ay boyunca sınıflarda eğitim görerek, mesleki anlamda yeterliliklerini artırdı.