Başkan Altepe Bursalıların bayramını kutladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursalıların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Merinos Park’ta Harem-i Şerif’teki Osmanlı revaklarından esinlenerek oluşturulan açık namazgâh, teravih namazlarının ardından Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazına ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de bayram namazını, Merinos Park’taki namazgahta kıldı. Ramazan Bayramı namazını, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kıldırdı.

Vatandaşların yoğun katılımıyla kılınan namazın ardından, Bursalıların Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Bugün Bursa’da güzel bir bayram sabahını yaşıyoruz. Halkımızla bayramlaşıyoruz. Bursa, ruhaniyetli şehir, sultanlar şehri, evliyalar şehri. Bu şehirde Ramazan en güzel şekilde yaşandı” dedi.

Ramazan’ın iyi bir şekilde geçirilmesi için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Başkan Altepe, “Ramazan’ın manevi rüzgarları, Bursa’mızda ve tüm ülkemizde en güzel şekilde esti. Merinos’ta Ramazan aylarında kurulan Ramazan mescidimizde bu ay bir başka güzel yaşandı. İstanbul’dan, Ankara’dan ve Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen çok değerli hocalarımız ve hafızlarımızla birlikte Merinos’ta Ramazan bir başka güzel yaşandı. Bursa’mızın diğer köşelerinde de, namazgahta da, Hüdavendigar Parkı’nda da, tüm camilerimizde de güzel bir Ramazan geçirdik. Bugün de bayrama kavuştuk ve bayramımızı da inşallah neşe ve huzur içinde geçirmeyi temenni ediyoruz. Tüm Bursalı hemşehrilerimizin, Ramazan Bayramı’nı en güzel şekilde, aileleriyle huzur, afiyet, sağlık ve sıhhat içinde geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin ve dostlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, herkese sevgiler, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Altepe, Suriye, Irak ve Filistin başta olmak üzere tüm dünya Müslümanları’nın da gerçek anlamda bayramı yaşayacağı günlerin gelmesi dileğini sözlerine ekledi. Açıklamalarının ardından Başkan Altepe, tek tek bayramlaştığı vatandaşlarla sohbet etti.

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay da bayramların önemine değindiği açıklamasında, “Bu bayram sabahında da çok şükürler olsun, bir araya toplandık. Mevlamızı tekbir ettik, adını yücelttik, onu tesbih ettik, andık. Secdelerle, hutbelerle, dualarla halimizi arz etmeye çalıştık. Bu güzel memlekette yaşayan her bir hemşehrimizin, vatanımızda, al bayrağımızın altında, gökkubbede yaşayan bütün vatandaşlarımızın, İslâm coğrafyasındaki bütün müminlerin bayramlarını tebrik ediyorum. Bütün kardeşlerimizin bayramı mübarek olsun” dedi.