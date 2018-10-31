Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Talepleriniz için başkan aranızda” projesi ile vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Daire müdürlerinin de hazır bulunduğu proje kapsamında ilçe halkının meseleleri dinlenip anında çözüme kavuşturuluyor. Çay, kahve, şeker ve kolonya eşliğinde gerçekleşen buluşmalarda, Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve daire müdürleri ile bir araya gelme fırsatı bulan vatandaşlar bu hizmetten memnun.

Başkan Refik Yılmaz, “Halkın derdine derman olamayan bir belediyecilik anlayışı olamaz. Her adımda halkımızın faydasına olacak işlere imza atmaya çalışıyoruz. Şeffaf, hesap verebilir bir idare anlayışıyla Gemlik'i çok daha güzel günler bekliyor. Milletimize hizmetten başka bir şey düşünmüyoruz. Tek derdimiz insanımıza en iyi hizmeti sunmak" dedi.