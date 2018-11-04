Başkan Bozbey, 20 yılını anlattı

Bozbey, "Geçmişten yapamadığımız proje var. Mesela arastayı bir müddet daha geriye bıraktık. Türkiye'de bir ilçenin yapacağı en büyük projedir. 100 milyonların üzerinde projedir. Kısıtlı bütçemizden pay ayırarak yapıyoruz. Son 2 yılda belediye gelirlerinin anormal şekilde düşmesi sebebiyle bazı projelerimizi gerçekleştiremedik. Örneğin Beşevler Meydanı projemiz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret etti. Nilüfer Belediyesinde 5 ay sonra 20. yılını dolduracak olan Bozbey, "Göreve başladığımızda ilçe otel kentti. Gerçekten bir iğne, iplik almak için Nilüfer'de oturan Osmangazi'ye gelmek zorunda kalıyordu. Değişim için kentin hedefini koymuştuk. Eğitim, bilim, kültür-sanat ve eğitim şehri olmalıdır dedik. İleride Nilüfer'in kentin merkezi olacağını, örnek şehir olacağını söyledik. Yeşilin, doğanın, o yeşil Bursa özleminin şehir merkezinde kaybolmasıyla birlikte Nilüfer'de oluşacağını ifade etmiştik. Böyle yola çıktık. Yola çıkarken hedeflediğimiz hizmetlerle 20 yılı tamamlıyoruz. Geldiğimiz noktada Nilüfer Bursa'nın merkezi oldu. Türkiye'de belediyecilik anlamında örnek oluşturduk. Türkiye'nin örnek ve lider belediyesi olmanın keyfini yaşıyoruz. Daha yapılacak çok iş var. Bizim göreve geldiğimizde ilçe nüfusu 100 bindi. Geçen yılın başı itibariyle 425 bin civarında nüfusa geldik. Bu yıl sonu itibariyle 4.5 kat olacak. Bu kadar nüfusu burada ağırlamış ve kabul etmişiz. Ayrıca onların alt ve üst yapı taleplerine hizmet etmişiz" diye konuştu.

"Geçmişte yapamadığımız proje var"

“Bu zamana kadar hayata geçirilemeyen proje var mı?” sorusuna Başkan Bozbey, "Geçmişte yapamadığımız proje var. Mesela arastayı bir müddet daha geriye bıraktık. Türkiye'de bir ilçenin yapacağı en büyük projedir. 100 milyonların üzerinde projedir. Kısıtlı bütçemizden pay ayırarak yapıyoruz. Son 2 yılda belediye gelirlerin anormal şekilde düşmesi sebebiyle bazı projelerimizi gerçekleştiremedik. Örneğin Beşevler Meydanı projemiz. Stadyumu yaptık, ama stadyumla beraber bir hizmet alanı daha vardı, onları öteledik. Hedefimizde İhsaniye, FSM merkezli bir alt merkezi olsun. Beşevler, Ataevler, Ertuğrulkent'te bir alt merkez planlamıştık. Sonrasında Görükle geliyor. Bu alt merkezlerin 3 tanesi hemen hemen gerçekleşmiş durumda. İnsanların orada sosyal, kültürel, alışveriş anlamında ihtiyaçlarını karşılasın istedik. Bir tek Beşevler Meydanı kaldı. Onun da bir aksilik olmazsa, bu dönemin sonuna kadar ihalesini yaparız diye düşünüyorum" diye cevapladı.

"29 milyona yakın kaybımız var"

Belediyenin gelirlerindeki düşüşle ilgili Bozbey, "Birincisi, Türkiye'de kriz hemen gelmiş değil. Bizim ölçüme dayalı bir sistemimiz var. Bütçemizi ona göre yapıyoruz. Hükümetin de çıkarmış olduğu kararlarla 2 yıla baktığınızda, yaklaşık 29 milyona yakın kaybımız oldu. Bu bile yükümüzü ağırlaştırdı. Müteahhitlere ödediğimiz miktarının 1,4 miktarını taşeronlara ödüyoruz. En azından 8,5-9 milyon civarında taşeronlardan gelen personel gideri var. Bunun sigortasını koyduğunuzda 10 milyonu geçiyor. Bizim müteahhide ödediğimiz bedel toplam 5,5-6 milyon lira civarındaydı" şeklinde konuştu.