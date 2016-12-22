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22 Aralık 2016 16:03

Başkan Bozbey öğle yemeğini personeliyle yedi

Başkan Bozbey öğle yemeğini personeliyle yedi

22 Aralık 2016 16:03

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bilgi İşlem Müdürlüğü personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Elektronik ortamın Nilüfer Belediyesi’nde etkin şekilde kullanıldığını belirten Başkan Bozbey, “Kurum olarak bu alanı her yerde kullanmaya çalışıyoruz” dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye çalışanlarıyla öğle yemeklerinde bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bozbey, belediye personelinin motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla gerçekleşen buluşmaları bu defa Bilgi İşlem Müdürlüğü ile sürdürdü. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Başkan Bozbey’in makamında gerçekleşen yemeğe Başkan Bozbey’in yanı sıra eşi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Bircan Uysal ile İnsan Kaynakları Danışmanı Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz da katıldı.
Müdürlüğün çalışmaları hakkında karşılıklı öneri ve görüşlerin paylaşıldığı yemek sırasında Başkan Bozbey, çalışanların önerilerini de dinledi. Nilüfer Belediyesi’nde en önemli müdürlüklerden birinin de Bilgi İşlem Müdürlüğü olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır elektronik ortamı güçlendirme projesini, üzerine ilaveler koyarak devam ettiriyoruz. Elektronik ortamın hayatımızın her alanına girdiğini biliyoruz. Kurum olarak bu alanı her yerde kullanmaya çalışıyoruz. Bilgi işlem konusunda Nilüfer Belediyesi’ni iyi konuma getiren ve daha yukarılara taşıma arzusunda olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün çalışmaların ne noktada olduğunu bire bir onların ağzından duymak da bizi mutlu etti” dedi.



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