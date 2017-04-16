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16 Nisan 2017 14:08

Başkan Bozbey oyunu kullandı

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, anayasa değişikliği referandumu için sandık başına gitti.

Başkan Bozbey oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:08


Özlüce Ahmet Muharrem Uğur Anaokulu’na gelen Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, 1329 numaralı sandıkta oylarını kullandılar. Oy kullanma işlemlerinin ardından sandık görevline kolaylıklar dileyen Başkan Bozbey, “Ülkemiz için önemli bir halk oylaması yapılıyor. Anayasanın ilgili maddelerinin halkın oylarına sunulmasıyla önemli bir karar çıkacak. Halkımızın ilgisinin büyük olduğu bu oylamadan çıkacak sonucun ülkemizin geleceği için hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi ve geleceğimizin için katılım gösteren tüm yurttaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.




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