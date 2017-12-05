Başkan Bozbey’den bisiklet kullanan ve öneri veren personele ödül

Başkan Bozbey, mesaiye bisikletle gelen çalışanlara da teşekkür ederek hediye çeki verdi.

Çalışmalarını katılımcılık ilkesiyle sürdüren Nilüfer Belediyesi, vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, çalışanlarının da önerilerini değerlendiriyor. Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün bu kapsamda faaliyete geçirdiği Personel Öneri Sistemi’ne katkıda bulunan personelin sayısı da her geçen gün artıyor. Teklif verenler ve en yenilikçi teklifgi sunanlar da ödüllendiriliyor.

2016 yılında verilen öneriler arasından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Hasiye Yiğitbay’ın “Hayal Kulübü” kurulması fikri seçici kurul tarafından ‘En Yenilikçi Öneri’ olarak belirlendi. Başkan Bozbey, önerisi ‘En Yenilikçi Öneri’ seçilen Hasiye Yiğitbay’ı ödüllendirerek teşekkür plaketi verdi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Bircan Uysal’ın da katıldığı törende Başkan Bozbey, 2016 yılında Personel Öneri Sistemi’ne sunduğu tekliflerle yüksek puanı alarak ilk üçe giren Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Fatma Gül Aydın, Özel Kalem Müdürlüğü’nden Aykut Çetin ile Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden Zafer Turan’a da ödül vererek teşekkür etti.

En çevreci ulaşım aracı olan bisiklete verdiği önem ve bisiklet yollarıyla Türkiye’de örnek olan Nilüfer Belediyesi, bisikletle işe gidip gelenlere de her türlü imkânı sağlıyor. Bisikletle işe gelenler için Halk Evi’nde, dolap, duş ve bisikletlerini park etme imkanı sunan oda tahsis eden Nilüfer Belediyesi, bisiklet kullanımının artırılması için çalışmalar yapıyor. Başkan Mustafa Bozbey, işe bisikletle gidip gelen çalışanları ödüllendirdi. Başkan Bozbey, işe bisikletle gelerek diğer çalışanlara örnek olan 10 personele teşekkür plaketi ve hediye çeki verdi.