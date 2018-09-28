Başkan Çelik kan verdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

“Kan bağışı hayat kurtarır” sloganı ile tertiplene kan kampanyasına Belediye Başkanı Süleyman Çelik de katıldı. Heykel meydanındaki kan bağışı kampanyasına ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Çelik, “Ülkemizin kan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayarak çok mühim bir hizmet sürdüren Kızılay'a kan bağışında bulunarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik” diye konuştu.