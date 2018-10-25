Başkan Çelik yatırımlar için Ankara'da

Yenişehir'e yapılacak olan devlet yatırımları için Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Belediye Başkanı Süleyman, çeşitli bakanlıkları ziyaret etti. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “AK Parti Bursa milletvekillerimiz Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, M.Müfit Aydın, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin, Refik Özen, Osman Mesten, Atilla Ödünç, Zafer Işık ve komşu ilimiz Bilecik'in vekili Selim Yağcı'yı TBMM'nde ziyaret ettik. İlgilerinden dolayı kendilerine ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. İlçemize yapılacak ve yapımı devam eden projelerimiz hakkında kendilerini bilgilendirdik“ diye konuştu.