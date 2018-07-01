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01 Temmuz 2018 15:05

Başkan Cingil’in acı günü

Bursa’nın Yenişehir ilçesi önceki dönem Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil’in babası Burhan Cingil hayatını kaybetti.

Başkan Cingil’in acı günü

01 Temmuz 2018 15:05

Eski belediye başkanı Cingil’i siyaset ve iş dünyası acılı gününde yalnız bırakmadı.


Eski Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil’in bir süredir Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 82 yaşındaki babası Burhan Cingil geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Yenişehir Çınarlı Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuş oğlu, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Müfit Aydın, AK Parti il Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Burhan Cingil, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.


Yenişehir eski Belediye Başkanı Bülent Hamdi Cingil’in vefat eden babası Burhan Cingil (82) bir süredir Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekteydi. Emekli bankacı Cingil, evli ve 4 çocuk babasıydı.




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