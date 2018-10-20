Başkan Cömez'den Türkiye'yi ağlatan yaşlı kadına ziyaret

Bursa'da gelini tarafından sokak ortasında dövülen 82 yaşındaki Alzhemir hastası Fatma Ankur, yerleştirildiği özel bakım evinde huzur buldu. Yaşlı kadını ziyaret eden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez Fatma nineye moral verdi. Devletin şefkat elinin değmesiyle Fatma ninenin eski halinden eser kalmadığnı belirten Başkan Cömez, “Sağlığı çok iyi, bizi görünce neşesi yerine geldi. Eskilerden anlatmaya başladı, hoş bir sohbet oldu” dedi.

Yıldırım İlçesi'nde geçtiğimiz ay evden izinsiz çıktığı için gelini tarafından sokak ortasında dövülürken bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturan 82 yaşındaki Fatma Ankur, yerleştirildiği bakım evinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Nilüfer köyde bulunan özel bir bakım evine yerleştirilen Fatma nine, kendisine gösterilen ilgi ve alaka nedeniyle yaşadığı olayı artık hatırlamıyor.

Ziyaretçileri görünce yüzü gülüyor

Morarmış yüzü gözüyle görenlerin içinin sızlatan yaşlı kadının eski halinden eser kalmadı. Kaldığı bakım evinde son durucu mutlu olan Fatma Ankur'u ziyaret eden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, çeşitli hediyeler de götürdü.

Cömez, sosyal medyada yayınlanan görüntülerle tüm Türkiye'yi hüzne boğan Fatma nineye devletin şefkat elinin uzatmasıyla kötü günlerin geride kaldığını söyledi. Yaşlı kadının son derece mutlu olduğunu hala kocasının yaşadığını ve koyunları otlatmaya gittiği zannettiğini ifade eden Cömez, bundan sonra Fatma nineyi sık sık ziyaret edeceklerini belirtti.