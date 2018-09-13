Başkan Dündar: “Belediyelerimizde yerli ve milli ürünler için çalışıyoruz”

Bursa Belediyeler Birliği'nin hizmet içi eğitim semineri Antalya'da başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gün sürecek seminere, Bursa Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin başkanları, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve bürokratlar ile belediye personeli iştirak etti. İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu ve Sayıştay 4. Daire eski Başkanı Abdurrahman Acar, başkanlı hükümet sisteminde mahalli idareleri ilgilendiren yeni düzenlemeler ile diğer kanunlar ve mevzuatta yapılan son değişiklikler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, uygulamalardaki son değişiklikleri uzmanlar eşliğinde ele aldıklarını belirterek, “Bu eğitim seminerlerinde, yeni düzenlemeler ve mevzuatta yapılan son değişiklikleri hep birlikte tartışma fırsatı buluyoruz. Çalışmalarımızın yasalar çerçevesinde yürümesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'nin farklı dönemlerden geçtiğine dikkat çeken Başkan Dündar, “15 Temmuz'un ardından ekonomik saldırılar, sürekli bizleri huzursuz edici girişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Ülke olarak, bu dönemde eksikliklerimizi bir bir tamamlıyoruz. Savunma sanayimizde yerli ve milli üretime geçtik. 40 yıldır devam eden terörle mücadelede artık daha faal sonuçlar alıyoruz. Savunma sürecimizi üreterek aşıyoruz. Dolar krizinden sonra birçok kurum, bilişim sistemlerinde ABD ürünlerinden vazgeçme kararı aldı. Bu doğrultuda, bizim belediyelerimiz hangi programları kullanıyor, yabancı programların yerine yerli programları nasıl üretiriz? Bununla ilgili bir çalışma grubu kuralım. Ortak akılla kendi program ve sistemlerimizi geliştirelim. Bursa belediyeleri olarak bizler de yerli ve milli ürünlere geçelim” diye konuştu.