Başkan Dündar çarşı esnafı ile bayramlaştı

Bayramlaşma ziyaretine Havlucular Çarşısı’ndan başlayan Başkan Dündar, ilk olarak Kapalı Çarşı esnafını dolaştı. Daha sonra AK Parti Milletvekili Adayı Ahmet Kılıç ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte Uzun Çarşı’yı baştan sona kadar gezen Başkan Dündar, hem çarşı esnafı, hem de bayram alışverişi için çarşıyı gezen vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Esnafa hayırlı işler dileyen Dündar, Ramazan Bayramı’nın tüm dünyaya birlik, beraberlik, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulundu. Çarşı ziyareti sırasında Bursalıların yoğun sevgi seliyle karşılaşan Başkan Dündar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Osmangazi Belediyesi olarak, bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşlar ile çarşı esnafının, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için, zabıta aracılığı ile gerekli önlemleri de aldıklarını belirten Başkan Dündar, “Yaşanacak her türlü olumsuzluğa anında müdahale edecek şekilde, zabıta arkadaşlarımız çarşının pek çok noktasında görev yapıyor. Yapılan denetimler sırasında da, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, yaka kamerası uygulaması ile de, bu denetimlerimizi destekledik. Gerek esnafımız, gerekse vatandaşlarımızdan, yaşanan her türlü olumsuzluk karşısında bizleri aramalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyor, herkese sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.

Başkan Dündar, hükümetin özellikle emeklilere verdiği bayram ikramiyesi ve erken maaş ödemelerinin çarşıya yansıdığını belirterek, “Ramazan Bayramı öncesinde çarşımızda canlılık var. Hükümetimizin verdiği ikramiyeler, esnaf ve vatandaşımıza hareketlilik getirdi. Ticaretin merkezi tarihi çarşıda güzel bir hareketlilik var. Bütün vatandaşlarımıza bereketli alışverişler diliyorum” diye konuştu.