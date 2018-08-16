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16 Ağustos 2018 17:09

Başkan Dündar kurban pazarını gezdi

Osmaniye Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Veysel Karani Mahallesi’nde kurulan kurban pazarını gezdi.

Başkan Dündar kurban pazarını gezdi

16 Ağustos 2018 17:09


AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte kurban pazarını ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, büyük ve küçükbaş hayvan satışı yapılan çadırlarda satıcı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurban pazarlarında hem satıcıların hem de alıcıların beklentilerini en iyi şekilde karşılamak maksadıyla istişarelerde bulunan Mustafa Dündar, hayvan satıcıları ve müşteriler arasında geçen pazarlıklara da arabuluculuk yaptı.


Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl Geçit ve Veysel Karani mahallelerinde kurulan kurban pazarları hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Dündar, “Bu yıl iki farklı noktada kurduğumuz kurban pazarlarında büyükbaş hayvanlar için 332, küçükbaş hayvanlar için ise 190 olmak üzere toplam 522 çadır kuruldu. Yaklaşık 7 bin büyükbaş hayvan, 14 bin dolayında da küçükbaş hayvan, pazara geldi. Satış yerlerinin altyapı çalışmalarını tamamladık. Su, elektrik, temizlik konularında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Fen İşleri, Park Bahçeler ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kurban pazarlarında çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Satıcı arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılarken, vatandaşlarımıza da hiçbir sıkıntı yaşamadan kurbanlarını alabilecekleri bir ortam sunuyoruz” dedi.


Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için bayram boyunca hummalı bir çalışma yürüteceklerini ifade eden Mustafa Dündar, “Mahallelerimizdeki 19 pazar yerini kurban kesim alanı olarak belirledik. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmelerini sağlamak, oluşacak kötü görüntüyü de ortadan kaldırmak için, çöp konteynırları ve tankerleri de, kesim alanlarının temizliğini yapmak için hazır bulunduracağız” diye konuştu.




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