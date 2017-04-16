Başkan Dündar oyunu kullandı

Eşi ve kızı ile birlikte oyunu kullanmak için sandığa gelen Başkan Dündar, sırasının gelmesini beklerken vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Sırasının gelmesiyle birlikte oyunu kullanacağı sınıfa giren Başkan Dündar, 1199 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Başkan Dündar, “Meclis Anayasa Komisyonundaki müzakerelerin ve oylamaların ardından Türkiye Anayasa Değişikliği için halkımızın görüşüne başvuruldu. Sandık şimdi vatandaşımızın önünde. Halkımız bugün sandığa gidiyor. Son sözü vatandaş söyleyecek. İnşallah ülkemize, milletimize ve geleceğimize yeni ufuklar açan, yeni bir dönemin başlangıcı olan bir oylama olur. Ülkemize milletimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.