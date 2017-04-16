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16 Nisan 2017 14:04

Başkan Dündar oyunu kullandı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, oyunu Mihraplı Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı.

Başkan Dündar oyunu kullandı

16 Nisan 2017 14:04


Eşi ve kızı ile birlikte oyunu kullanmak için sandığa gelen Başkan Dündar, sırasının gelmesini beklerken vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Sırasının gelmesiyle birlikte oyunu kullanacağı sınıfa giren Başkan Dündar, 1199 numaralı sandıkta oyunu kullandı.


Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Başkan Dündar, “Meclis Anayasa Komisyonundaki müzakerelerin ve oylamaların ardından Türkiye Anayasa Değişikliği için halkımızın görüşüne başvuruldu. Sandık şimdi vatandaşımızın önünde. Halkımız bugün sandığa gidiyor. Son sözü vatandaş söyleyecek. İnşallah ülkemize, milletimize ve geleceğimize yeni ufuklar açan, yeni bir dönemin başlangıcı olan bir oylama olur. Ülkemize milletimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.




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