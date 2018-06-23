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23 Haziran 2018 14:38

Başkan Dündar, sandık görevlileriyle buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 24 Haziran seçimleri öncesi sandık görevlileri ve mahalle temsilcileri ile kahvaltıda buluştu.

Başkan Dündar, sandık görevlileriyle buluştu

23 Haziran 2018 14:38


Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tarihi Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Döner, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Osmangazi İlçe Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanı Mustafa Ateş, sandık görevlileri ve mahalle temsilcileri olmak üzere toplam 150 kişi katıldı. Osmangazi’de çıtayı yukarıya çıkararak iddialı olduklarını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘‘Bir aylık seçim çalışmaları sürecinde etkili ve verimli olarak güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Yeni bir sistemin oluşturulduğu 24 Haziran seçimleri bizler için büyük önem taşıyor. Bu yüzden sizlerin görevini tam anlamı ile anlayarak yerine getirmeniz ülkemizin geleceğini belirleyecek’’ diye konuştu.


Birlik ve beraberliğin yaşandığı kahvaltıda sandık görevlilerinin seçimler için büyük önem taşıdığını belirten AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ise ‘‘Yaptığımız çalışmaların semeresini alabilmemiz için işimizi doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla sizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mahalledeki temsilcilerisiniz. Sandığımıza sahip çıkmanızı rica ediyor, seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ dedi.




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