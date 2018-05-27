Başkan Dündar, sel mağdurlarının yanında

Ekipler, evlerdeki suları tahliye ederken, toprakla kapanan yolların açılması için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bursa’da Cuma akşamı başlayan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde heyelanlar meydana gelirken, sel suları otomobilleri sürükleyip, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Hüdavendigar ve Doğancı Mahallelerinde ise maddi zararlar oluştu. Sel felaketinin ardından Osmangazi Belediyesi yaraları sarmaya başladı. Sel altında kalan ev ve iş yerlerindeki sular tahliye edildi. Sel nedeniyle toprak kayması yaşanan bölgeler ve kapanan yollar kepçe ve greyderlerle tekrar ulaşıma açıldı. Sel sularının sokaklara getirdiği enkaz yığınları, belediye ekiplerinin özverili çalışması sonrasında temizlendi. Alt katlardaki evlerde kullanılmaz hale gelen eşyalar da kamyonlarla taşındı. Zarar gören kaldırım ve yolların onarımına başlandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, selden en çok etkilenen mahallelerden olan Doğancı Mahallesi’ni ziyaret ederek ekiplerin çalışmasını yerinde denetledi. Selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Dündar, mağdur vatandaşlar için gereken her türlü yardımın yapılacağını kaydetti. Bu zor zamanlarında maddi ve manevi olarak vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Dündar, “Vatandaşlarımızın endişe etmesine gerek yok. Bu felaketin yaralarını hep birlikte saracağız. Belediye ekiplerimiz selin etkisinde kalan mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Şuan yollardaki toprak ve çamurları temizleyerek selden zarar gören evlere ulaşımı sağladık. Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Birçok ev selden zarar görmüş. Ev eşyaları kullanılamaz hale gelmiş. Sel sularıyla birlikte dağlık bölgeden o kadar çok toprak gelmiş ki, traktörler çamura saplanmış. Özellikle bir ev büyük hasar görmüş. Evin yarısı yıkılmış. İçerisindeki eşyaların taşınmasının ardından bu evimizi yıkarak

yenisini inşa edeceğiz. Sel mağduru vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Her zaman yanlarındayız. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın” dedi.