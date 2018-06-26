Başkan Dündar, vatandaşın taleplerini yerinde dinledi

Mahalle meydanında bir araya geldiği vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Dündar, yaşanan sıkıntılar ve çözümü noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Başkan Dündar, her mahallede olduğu gibi Ovaakça Mahallesi’nde de ihtiyaç duyulan hizmetlerin belediye imkanları ölçüsünde devam ettiğini kaydetti.

Mahalle ziyaretleri ile vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde tespit ettiklerini ifade eden Dündar, “Vatandaşlarımızdan gelen taleplerin notlarını alıyoruz ve talimatlarımızı veriyoruz. Osmangazi’de merkezden en uç noktaya kadar sorumluluk alanımızdaki 136 mahallemizin tamamına hizmet götürüyoruz. Ovaakça Mahallesi sakinlerimizin de taleplerini dikkate alarak hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.