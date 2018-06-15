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15 Haziran 2018 11:51

Başkan Dündar, vatandaşlarla bayramlaştı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ramazan Bayramı namazını Ulucami’de kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Dündar, vatandaşlarla bayramlaştı

15 Haziran 2018 11:51

Başkan Dündar, bayram namazını Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Ulucami’de kıldı. Namazın ardından cami cemaati ile tek tek bayramlaşan Dündar, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Cami çıkışında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol, Osmangazi Belediyesi’nin standında vatandaşlara lokum ikram etti. Daha sonra Orhangazi Parkı’na geçen protokol, vatandaşlarla birlikte çay ve simit eşliğinde sohbet etti.




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