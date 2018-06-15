Başkan Dündar, vatandaşlarla bayramlaştı

Başkan Dündar, bayram namazını Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Ulucami’de kıldı. Namazın ardından cami cemaati ile tek tek bayramlaşan Dündar, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Cami çıkışında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol, Osmangazi Belediyesi’nin standında vatandaşlara lokum ikram etti. Daha sonra Orhangazi Parkı’na geçen protokol, vatandaşlarla birlikte çay ve simit eşliğinde sohbet etti.