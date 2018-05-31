Başkan Dündar, yetimlerle ‘Kardeşlik Sofrası’nda buluştu

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen programa yetim çocuklar ve aileleri katılırken, iftar sonrası Başkan Dündar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Dünya Yetim Günü dolayısıyla Sukaypark Tesisleri’nde düzenlenen ‘Kardeşlik Sofrası’ iftar programına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Gülten Kapıcıoğlu, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, İHH Bursa Şube BaşkanıHüseyin Kaptan,İHHBursa Şubesi yetkilileri,muhtarlar, yetim çocuklar ve aileleri katıldı. İftar öncesinde çocuklar tesisteki parktadoyasıya oynarken, sonrasında ise tasavvuf musikisi eşliğinde fasıl gerçekleştirildi.

Aileleriyle birlikte 300 yetim çocuğun katıldığı iftar yemeğinde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, birlik ve beraberlik duygularının gelişmesine, yardımlaşmayavedayanışmaya yönelikgerekyurtiçigerekse yurtdışında faaliyetlerinin olduğunu ifade ederek,“Dünya Yetimler Günü, bizlerin milli bir organizasyonudur ve bizler, 8 yıldır İHH ile birlikte bu anlamlı günde iftar programları yapıyoruz” dedi. Dünya mazlum halklarının yaşadığı zulümleri göz önünde tutarak birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Bizler, iftar sofralarında bir araya geldiğimiz gibi diğer sorunlarda da bir araya gelebilsek; bugün hiçbir İslam ülkesinde zulüm ve baskı söz konusu olmaz. Bizler de bu vesileyle diyoruz ki bu anlamlı günde, mübarek Ramazan ayında Müslümanlar, İslam âlemi bir masada olsun ki, her konuda zulme karşı durabilelim” diye konuştu.

“24 Haziran Tarihteki Hüviyetimizin Yeni Adımı Olacak”

Türkiye’nin tarihte olduğu gibi yeniden söz sahibi ve ayakları yere sağlam basan duruşunu yeniden kazandığını belirten Başkan Dündar,“Türkiye, tarihteki hüviyetine yeniden bürünmüş, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde olmak üzerenerede bir yanlış varsa, direkt yanlış yapanın yüzüne söyleyebilen bir noktaya geldik. Birleşmiş Milletler’de‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek onların yüzüne bu konuyu vurdu. Tabi bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin güçlenmesi, sorunların giderilmesi adına emin adımlarla gidilecek bir dönemin başladığını da görüyoruz” dedi.

Yeni bir seçim dönemine girildiğinin altını çizen Dündar, “Seçimle birlikte bizler, tarihte olduğu gibi o duruşumuza ve hüviyetimize bürünmenin yeni bir adımını atacağız. Dayanışmamızı, kardeşliğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi olarak yılın 365 günü yoksul, yetim ve engellilerle bir araya geldiklerini belirten Dündar, “Bizler bu dönemde 16 bin 800 haneye girerek hemşehrilerimizin istek ve şikâyetlerini sorduk. Osmangazi’mizde çalınmadık kapı bırakmayarak her haneye ulaşarak vatandaşlarımıza ulaşıyor ve yardımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İnsani Yardım Vakfı(İHH) Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan da yaptığı konuşmada, “Bizler, İHH olarak Ramazan ayında şu anda 95 ülkede o mazlumların yüzlerini güldürmek için çalışıyoruz. Dünyanın pek çok yerinden mazlumlar bizlerin el uzatmasını bekliyor. Bizlerin, yardım ve dualarımızla inşallah en kısa zamanda Rabbim o mazlumların adil bir şekilde yaşamalarına imkân ve fırsat versin. Ayrıca bu güzel günde bize evini açan sofrasını paylaşan Osmangazi Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Dündar’açok teşekkür ediyorum. Sizlerin gülmesiyle dünyanın güleceğine olan inancımızın sonsuzdur. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin” dedi.

Konuşmaların ardından program, illüzyon gösterisi ile devam ederken ünlü illüzyonist Apturi hünerlerini sergiledi. Program boyunca çocuklar doyasıya eğlendi.