Başkan Dündar’a ‘kardeş’ ziyareti

KKTC’de 24 Haziran’da yapılan yerel seçimlerde yeniden başkanlığa seçilen Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Başkan Dündar’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Dündar, makamında ağırladığı Sarıçizmeli’yi seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti. Türkiye’de de 24 Haziran’da tarihi bir seçimin gerçekleştiğine dikkat çeken Dündar, “Türkiye, tarihte olduğu gibi, ekonomisiyle, siyasetiyle dünya gücü olma yolunda yeni bir adım attı. Yeni dönem milletimize hayırlı olsun. Yerel yönetimler olarak yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarla, merkezi hükümetimizin dev yatırımları, ülkemizi dünya lideri yapma noktasında en üst seviyeye çıkardı. Bundan sonraki süreçte bu çalışmalar daha hızlı bir şekilde devam edecek. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yeni atılımlar artarak devam edecektir” dedi.

Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak kardeş belediyelerle her zaman gönül köprüsü kurduklarını belirterek, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceğini söyledi. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de ev sahipliğinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “Kardeş belediyemiz olan Osmangazi Belediyesi ile aramızda çok güzel bir bağ var. Başkanımız Mustafa Dündar da bize her zaman büyük yakınlık gösteriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Dündar, ziyarette misafir belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli’ye Osmangazi Belediyesi’nin projeleri hakkında bilgi verdi.