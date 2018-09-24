Başkan Dündar'dan Tuğgeneral Saraç'a ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevine tayin olan Tuğgeneral Hakan Saraç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine gelişinde Tuğgeneral Hakan Saraç tarafından karşılanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, komuta kademesi ile birlikte şeref defterini imzaladı. Başkan Dündar, Tuğgeneral Saraç'a yeni görevinde başarılar dilerken, Osmangazi Belediyesi'nin projeleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tuğgeneral Hakan Saraç da jandarma teşkilatının vatandaşların huzur ve emniyeti için her zaman görev başında olduğunu belirtti.