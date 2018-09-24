İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Dündar'dan Tuğgeneral Saraç'a ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevine tayin olan Tuğgeneral Hakan Saraç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevine tayin olan Tuğgeneral Hakan Saraç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine gelişinde Tuğgeneral Hakan Saraç tarafından karşılanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, komuta kademesi ile birlikte şeref defterini imzaladı. Başkan Dündar, Tuğgeneral Saraç'a yeni görevinde başarılar dilerken, Osmangazi Belediyesi'nin projeleri hakkında bilgiler verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tuğgeneral Hakan Saraç da jandarma teşkilatının vatandaşların huzur ve emniyeti için her zaman görev başında olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.